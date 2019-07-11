Как налоговики уточняют ваши неправильные платежи

Правила заполнения платежек на уплату налогов прописаны в Приказе Минфина от 12.11.2013 №107н.

Если налогоплательщик допустит ошибку – налог или взнос попросту будет считаться неуплаченным, предупреждает УФНС по Приморскому краю.

При обнаружении ошибки в оформлении поручения налогоплательщик в течение трех лет вправе представить в ИФНС заявление об уточнении платежа с приложением к нему документов, подтверждающих тип и принадлежность платежа, налоговой период, статус плательщика или счет Федерального казначейства.

В свою очередь, если налоговый орган обнаружил ошибку в оформлении поручения, то в течение трех лет со дня перечисления средств в бюджет может самостоятельно принимать решение об уточнении платежа на день фактической уплаты налога. Стоит отметить, что налоговым органом решение об уточнении платежа принимается в случаях, если это не повлечет за собой возникновения у налогоплательщика недоимки.

На практике нередки случаи, когда ошибку в платежном поручении на перечисление налога бухгалтер обнаруживает только после получения из налоговой инспекции уведомления об уточнении платежа или требования об уплате налога, отмечают налоговики.

Чаще всего налогоплательщики допускают ошибки при заполнении документов, по которым решение об уточнении платежа налоговыми органами принимается без формирования уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа и направления его на исполнение в органы Федерального казначейства. В другом случае налоговые органы принимают решение об уточнении платежа с оформлением уведомления об уточнении и направлением его на исполнение.

По документам, требующим уточнения реквизитов для правильного отражения в карточке «Расчеты с бюджетом» информации о поступивших платежах, налоговый орган в любом случае информирует плательщика о необходимости уточнения реквизитов расчетного документа.

Налогоплательщик получит уведомление в течение 3-х до 5-ти дней. Затем он должен направить в инспекцию заявление об уточнении платежа с правильно заполненным платежным поручением (срок прохождения заявления также составляет от 3-х до 5-ти дней).

Как только налоговый орган принимает решение без формирования уведомления об уточнении, уже на следующий день платежный документ будет отображаться в КРСБ, тогда процедура уточнения платежа считается завершенной.

Для работы с невыясненным платежом налоговый орган от налогоплательщика должен получить заявление об уточнении платежа с указанием правильных значений полей платежного поручения, затем будет принято решение об уточнении платежа с оформлением уведомления об уточнении, которое направляется на исполнение в органы Федерального казначейства.

Как правило, для получения исполненного уведомления об уточнении от органов Федерального казначейства необходимо также от 3-х до 5-ти дней.

Таким образом, временные затраты для уточнения неправильно заполненного платежного документа могут составить от 7 до 16 дней.