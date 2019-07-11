Города и поселки должны существовать за счет имущественных налогов физлиц, но на практике все не так

Поступления имущественных налогов – важная часть доходов региональных бюджетов, однако по существу они не оказывают существенного влияния на формирование бюджетов субъектов РФ.

К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты в ходе проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей.

На начало года доля таких налогов с физлиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.

«Земельный налог и налог на имущество физлиц – это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами», - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Одна из причин - это высокая задолженность по уплате. На 1 января 2019 года она сравнялась с годовой суммой поступлений. А общая собираемость за год упала в среднем на 2,5%.

«Собираемость по итогам 2018 года составила 87% по стране и 83% в Смоленской области», - пояснил Сергей Штогрин.

Еще одна проблема - значительное количество объектов налогообложения, в частности земельных участков, не стоит на налоговом учете.

Так, например, в 2017 году в Смоленске свыше 2,6 тыс. земельных участков площадью 2,43 млн кв. метров находились в базе данных Росреестра, но их не было в налоговых органах. В городе Иваново таких территорий в 1,6 раза больше. В результате бюджеты городов потенциально могли бы получить порядка 69 млн рублей и 90 млн рублей соответственно при условии, что все объекты, не состоящие на налоговом учете подлежат налогообложению.

Кроме того, кадастровая оценка объектов недвижимости не всегда проходит корректно. Стоимость квадратного метра соседних участков может в итоге различаться в сотни раз.

«Удельный показатель кадастровой стоимости у одного земельного участка в одном кадастровом квартале города Смоленск составляет 2,15 руб., а у соседнего — 1464,29 руб. за кв. метр. Естественно, чтоналог и налоговая база по первому участку ничтожны по сравнению с соседним», - привел пример аудитор.