Крупные банки хотят увеличить комиссии за расчеты в системе быстрых платежей

Крупные банки недовольны минимальной комиссией в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами, предложенной ЦБ. И предлагают увеличить её с 0,4% до 1%.

Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%, узнал «Коммерсантъ».

ЦБ будет вынужден учитывать их мнение, так как это крупные игроки и важно, чтобы они обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально.

Однако ритейлеры ждали запуска платежей c2b, который запланирован на сентябрь, чтобы снизить расходы на эквайринг. «Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, платежи по QR-кодам в рамках СБП — это не замена картам, а альтернативное средство платежа, которое не лишает банки их эквайринговых доходов, а дает потребителям возможность расплачиваться так, как им удобно.

Впрочем, ряд банков готовы пожертвовать комиссионным доходом для увеличения клиентской базы из числа ритейлеров и дальнейших кросс-продаж им своих продуктов. В числе таких игроков собеседники «Ъ» называют Газпромбанк, «Русский стандарт», РНКО «Платежный центр».