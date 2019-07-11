Замглавы ПФР задержали по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов.

Об этом «Коммерсанту» рассказали три источника, один из которых близок к соцблоку правительства, другой — к ПФР, третий — к контрагенту фонда и подтвердили в правоохранительных органах.

Господин Иванов стал заместителем предправления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

Задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис», сообщили источники РБК.