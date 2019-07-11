Клерк.Ру

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Налоговики всерьез взялись за табачный рынок, там идут массовые проверки.

По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено 60 млрд руб., пишут «Ведомости», и это без учета пеней и штрафов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года. Служба обратила внимание на резко возраставший в IV квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку.

Чтобы пресечь подобную практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс. С 2017 г. если табачные компании в IV квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного. По данным Росстата, до 2017 г. производство сигарет постоянно росло в октябре — декабре по сравнению с июлем — сентябрем: в 2014 г. — на 25%, в 2015 г. — на 15,5%, в 2016 г. — на 4%. После принятия поправок оно, напротив, сократилось.

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В суде решение налоговиков пока оспаривает лишь Погарская сигаретно-сигарная фабрика. По остальным компаниям «Ведомости» не обнаружили в судебной картотеке разбирательств с налоговыми органами. Что вполне понятно, поскольку у большинства компаний проверки еще не закончились.

Погарской фабрике межрайонная инспекция ФНС № 7 по Брянской области доначислила 811,4 млн руб. налогов, пеней и штрафов. Компания в декабре выпускала сигарет больше, чем в среднем за месяц, продавала запасы аффилированным контрагентам, а затем выкупала товар обратно, излагаются претензии инспекции в материалах Арбитражного суда Брянской области. Налоговики не доказали необоснованность налоговой выгоды, говорится в заявлении Погарской фабрики в суд. Отгрузку больших партий в декабре каждого года компания объясняет «особенностями производства»: в начале года на фабрике шли ремонтные и профилактические работы, в связи с чем оптовые покупатели заранее выкупали остатки, аффилированность с ними компания отрицает. Однако арбитражный суд лишь частично удовлетворил ее жалобу, уменьшив доначисления на 15 млн руб. Производитель подал апелляционную жалобу.

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