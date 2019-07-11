ФНС будет улучшать администрирование имущественных налогов физлиц

ФНС и Росреестр в текущем году заканчивают реализацию совместного проекта, который позволит вовлечь муниципалитеты в процесс верификации баз данных по имущественным налогам физлиц.

Об этом рассказала заместитель руководителя ФНС Светланы Бондарчук

«Не вся информация, необходимая для налогообложения, присутствует в учетной системе, потому что, в частности, не были своевременно приняты решения органами местного самоуправления по установлению категорий земель и/или видов разрешенного использования. Это приводит к невозможности определения кадастровой стоимости и, как следствие, невозможности исчислить налог на данные объекты. Кроме того, Минэком подготовлен в этом году законопроект по упрощенному порядку выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости. Примерно по 800 тыс. земельных участков и объектов капстроительства, о которых мы знаем, мы не можем исчислить налог, потому что у нас полностью отсутствуют данные о правообладателях, либо присутствуют в недостаточном объеме», — пояснила она.

В докладе Счетной палаты, который составлен по итогам проверки администрирования имущественных налогов физлиц в двух регионах, указывается на недостатки программного комплекса, с помощью которого ИФНС начисляют имущественный налог с физлиц.

Форматно-логический контроль проходит некорректная информация, которая поступает из Росреестра и из ГИБДД.

«Если есть ошибки, которые не выявляет программа — они должны быть отслежены и проверены инспектором. В проверяемых двух субъектах на одного инспектора приходится проверить 50-100 тыс. объектов. Что сделать физически очень сложно, невозможно», — сообщает аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.