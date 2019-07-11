Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

По прогнозу главы Минфина Антона Силуанова в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1 %.
Между тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин посчитал это прогноз слишком оптимистичным.
«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3 %, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично», — цитирует «Интерфакс» слова Кудрина.
По прогнозу предполагалось, что количество бедных в 2019 году снизится с 12,9 % до 10,5 % от населения, сейчас в обосновании поправок в бюджет этот показатель снизился до 12 %, обратил внимание Кудурин.
«Это тоже немало — на 1,5 млн предполагается снизить количество бедных в стране в этот год, но, как я сказал, здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели», — предупредил он.
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