Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых звезд мира

Forbes опубликовал очередной рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Больше всех за последние 12 месяцев — $185 млн — заработала певица Тейлор Свифт. Она возглавила рейтинг второй раз.

На втором месте — Кайли Дженнер, которую журнал недавно назвал самым молодым из самостоятельно заработавших свое состояние миллиардеров. Ее годовой доход составил $170 млн. Её ее сводная сестра Ким Кардашьян Уэст заняла 26 место.

На третьем месте Канье Уэст, хип-хоп-исполнитель, продюсер. Один из самых продаваемых артистов и один из рекордсменов Grammy (21 выигранная статуэтка). Входит в топ-100 самых влиятельных людей мира журнала Time.

В первой десятке оказались: еще один музыкан Эд Ширан, группа The Eagles, три футболиста (Месси, Рональду и Неймар), боксер Сауль Альварес и американский психолог, писатель, ведущий программы «Доктор Фил» Фил Макгроу.

Несмотря на то что в этом году женщины заняли большинство верхних позиций рейтинга ста звезд, в общей сложности в списке всего 16 женщин. Такой дисбаланс указывает на гендерный разрыв в уровне оплаты труда, отмечает Forbes. Он существует во всей индустрии развлечений — будь то на поле (в этом году в выборку не вошла ни одна спортсменка) или на большом экране.