«Почта России» может переехать в новый шикарный комплекс

Главный офис «Почты России» может переехать на Ленинградский проспект.

ГУП хочет выкупить у «дочки» группы ВТБ площади в комплексе «Искра-парк», узнали «Ведомости».

Информацию о переговорах подтвердил партнер владельца комплекса — компании «Галс-девелопмент» (входит в группу ВТБ). Переговоры в продвинутой стадии, правда, никаких обязывающих документов по комплексу не подписано, уточняют два консультанта. По словам третьего, на сегодня вариант переезда в «Искра-парк» приоритетный, хотя «Почта России» рассматривает и другие предложения на рынке.

«Почта России», по словам ее представителя, не планирует ничего покупать и останется в нынешнем офисе на Варшавском шоссе. Он нуждается в серьезной реконструкции, объясняют консультанты поиск нового помещения для штаб-квартиры предприятия. Представитель «Галс-девелопмента» от комментариев отказался.

Квартал «Искра-парк» состоит из апарт-комплекса на 234 400 кв. м и бизнес-центра на 71 300 кв. м, из которых 64 000 кв. м — офисы, остальное — парковки. «Почта России» может приобрести порядка 40 000 кв. м, знают собеседники «Ведомостей». Такая сделка может обойтись госпредприятию в 12 млрд руб.