Чтобы снизить бедность, стандартный вычет по НДФЛ увеличат с 1400 до 2500

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 751335-7 с поправками в ст. 218 НК.

Речь идет о стандартном налоговом вычете по НДФЛ. Авторы проекта, депутаты от КПРФ, в целях реализации национального проекта по снижению в два раза уровня бедности в стране предлагают увеличить размер вычета на детей.

Вычет для родителя, супруга (супругой) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, законопроектом предлагается повысить в следующих размерах:

с 1 400 рублей до 2 500 рублей - на первого ребенка; с 1 400 рублей до 2 500 рублей - на второго ребенка; с 3 000 рублей до 4 500 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; с 12 000 рублей до 12 500 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является, инвалидом I или II группы.

Кроме того, также предлагается увеличить предельную сумму дохода, после достижения которой прекращается предоставление вычета.

Сейчас эта сумма составляет 350 тыс. рублей. Ее в проекте увеличили до 400 тыс. рублей.

Отметим, в случае повышение вычета с 1400 до 2500 руб., зарплата родителя «чистыми на руки» вырастит на 143 рубля в месяц ((2500-1400)*13%). Родитель ребенка-инвалида в случае принятия этого проекта дополнительно получит 65 рублей в месяц ((12500-12000)*13%).