Новый КоАП РФ снизит число коррупционных правонарушений

Правительством РФ в Минюстом направлен для проработки пакет предложений по устранению в КоАП выявленных правозащитником Александром Хаминским коррупциогенных факторов.

Межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера и руководителя Аппарата Правительства РФ Константина Чуйченко занята разработкой нового КоАП РФ. Помимо прочих мероприятий была также проведена независимая антикоррупционная экспертиза его действующих норм.

Юристом и правозащитником Александром Хаминским была установлена и доказана на конкретных примерах коррупциогенность норм, содержащихся в целом ряде статей КоАП: ч. 3 ст. 14.16, ст. 14.26, ст. 18.15, ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3.

В частности, он указал на необоснованно широкие пределы усмотрения при выборе должностными лицами органов государственной власти санкций при рассмотрении дел об административных правонарушениях. По мнению Хаминского, в части соблюдения законных прав и интересов граждан и юридических лиц, привлекаемых к административной ответственности, имеются существенные риски, связанные с субъективной оценкой административных материалов правоприменителем. Имеющаяся возможность необоснованного применения исключений из общих правил не только создаёт условия для проявления коррупции, но и провоцирует её.

В настоящее время дела об административных правонарушениях рассматривает широкий круг уполномоченных лиц, в который, помимо судей, федеральных и территориальных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, входят также отдельные должностные лица: например, сотрудники полиции и налоговых служб. При этом предприниматели жалуются на непроведение по их делам объективной оценки для определения соразмерности выявленных правонарушений назначаемым штрафным и иным санкциям, включая конфискацию принадлежащего хозяйствующим субъектам имущества.

Действительно, общие нормы КоАП РФ, в отличие от уголовного законодательства, в настоящее время не содержат таких понятий как «законность», «обоснованность выносимых постановлений» или «соразмерность наказания». Кроме того, качество подготовки материалов и рассмотрения дел об административных правонарушениях, в отличие от судебного рассмотрения, не требует от уполномоченных органов соблюдения всех формальностей, сбора доказательств в полном объёме, процессуальной дисциплины и не подпадает под понятие «правосудие», определяемое ст. 5 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ.

Таким образом, как указал в материалах антикоррупционной экспертизы Александр Хаминский, в силу несовершенства действующего законодательства административные наказания зачастую назначаются совершенно произвольно и без фактической возможности их оспаривания в суде.

В целях устранения данных коррупциогенных факторов в новом КоАП, правозащитником был подготовлен и направлен в Правительство РФ ряд предложений. В частности, речь идёт об установлении исключительной подведомственности судам тех составов административных правонарушений, которые содержат в себе такие виды наказаний как конфискация предметов правонарушения и дисквалификация исполнительных органов юридических лиц. Он также указал на необходимость формирования критериев выбора и назначения наказания в диапазоне санкций, имеющих не более чем двукратную разницу границ в части размера штрафов.