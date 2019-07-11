Клерк.Ру

Руководитель российского Disney перешла на работу в Сбербанк

Банк назначил на должность главы департамента маркетинга и рекламы Марину Жигалову-Озкан, которая до этого 13 лет была гендиректором Disney в России и СНГ.

«Под ее руководством компания стала одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка и центром компетенций и инновационных разработок для всего мира, а бренды Disney, MARVEL и „Звездные войны“ получили широкое признание, компания стала лидером в семейном телевидении, кинопрокате, лицензионном бизнесе, запустила производство кино- и ТВ-контента», — говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Занимавшая эту должность Татьяна Завьялова, по словам источника Forbes, останется в банке. Она будет осуществлять руководство гуманитарными проектами и участвовать в управлении медиапроектами группы Сбербанк, говорится во внутренней рассылке банка о кадровых изменениях. До выхода Жигаловой-Озкан на работу исполняющим обязанности руководителя департамента маркетинга и коммуникаций будет вице-президент по маркетингу Владислав Крейнин.

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