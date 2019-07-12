Какую отчетность можно сдать через сайт ФНС без спецоператоров

Организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность электронной сдачи отчетности в налоговые органы без участия операторов связи с помощью сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде». Об этом напоминают налоговики Архангельской области и Ненецкого АО.

Для использования Интернет-сервиса необходимо:

иметь ключ электронной подписи, выданный любым удостоверяющим и аккредитованным Минкомсвязи Российской Федерации центре (перечень удостоверяющих центров опубликован на сайте Минкомсвязи России),

самостоятельно зарегистрироваться в нем (с помощью своей электронной почты) и получить код абонента (идентификатор абонента),

загрузить транспортный контейнер налоговой отчетности, сформированной в программе «Налогоплательщик ЮЛ», скачать которую можно бесплатно в разделе «Программные средства» сайта ФНС России.

Согласно пункту 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ через сервис по телекоммуникационным каналам связи в налоговые органы можно направить налоговую и бухгалтерскую отчетность за исключением налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Подробная информация о данном способе представления отчетности размещена на стартовой странице сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».