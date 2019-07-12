Какую отчетность можно сдать через сайт ФНС без спецоператоров

Забавно, как пиарщики Контура пытаются свалить всю вину на бухгалтеров... Оказывается, это они не...
Т.е. хотите закрыть прибыльный бизнес?
В Ворде только черновой вариант
Очередной аттракцион невиданной щедрости.. Уже была подобная новость. Повторюсь, в сумме, приближ...
А у меня был такой специальный приборчик. Он подключался к кассе и по специально набранному коду ...
Самопиар?) Шутите? Автор написал про все продукты на рынке: https://www.klerk.ru/blogs/buhcrimea/...
Быстрее вычеты получают обычно те, кто сдаёт в сентябре-ноябре. В начале года толпы людей начинаю...
А сама статья? Ощущение, что автор затеял скандал для самопиара. Почему-то 1С автор ругает под ма...
Конечно, это отчет КАДРОВОЙ службы (ну не все же организации - микро, есть же полноценные кадровы...
Я всегда считала, что ЕНВД и патенты - это от лени и нежелания работать отдельных налоговых инспе...
Программа за бухгалтера грамотно и правильно учет не построит. Ни одна, уж извините. И задача бух...
Ну это точно простимулирует рождаемость среди молодежи - выглядит, как издевательство на родителя...
Я получала имущественный (квартира + % по ипотеке) и социальные вычеты (помимо стандартных) за пе...
есть нюанс - если что знакомые программисты по 1с есть , подскажут, напишут и тп а вот по ...
Нормальная связь в Крыму в июне-июле 2019 г. И сбис онлайн работает и егаис лес....
Чем недоволен автор? Невозможно мероприятия по возрождению культуры людей (а настоящая культура т...
ха-ха. у девушки 2 сообщения и оба про контур (больше, видимо, этого бухгалтера ничего не интере...
Ну мы собственно и ежеквартальные сведения подаём, правда, в налоговую. Но у нас же [вырезано сам...
ээээ... хммм.... я уже исследовала этот вопрос :) многие программы пойдут на хорошем планшете ...
Не думаю, что человек полез бы судиться, если бы реально стырил эти деньги...Вспомните, за что от...
Что-то смешались в кучу люди, кони.... Мы ведем речь о реальности. По вопросу "богатства" отдельн...
Помню времена медленного интернета и безумно глючный контур, создал отчет с надцатой попытки и ещ...
Инфо для малого бизнеса вообще бесплатно и обновления тоже....
Идёт заседание в Думе. Выходит на трибуну депутат:- "Итак, господа, мы себе зарплату повысили?". ...
Теперь Сбербанк продавая бургеры и превлекши на работу нового главу департамента маркетинга и&nbs...
Когда Клерк спрашивает: "Что Вы об этом думаете?", и ни одного печатного слова в ответ....
Это я к тому, что уважаемые пользователи "неудобных" или "неудачных" программ, если решите расстр...
Для нас сумма налога возрастет примерно в 7 раз... - будем закрываться похоже :(...
Когда я пришла работать в организацию - там была полноценная 1с бухгалтерия предприятия проф верс...
Прочитала все комментарии- просто супер!!! За отчет ПФР отдельное спасибо, сейчас только Меркурий...
Мы не знаем всех обстоятельств дела. Если у организации большие обороты и остатки на счетах, то в...
Нет уж. спасибо. Это уж точно не для меня. Тут, действительно, одного работодателя выдержать бы))...
Вы ошибаетесь, думая, что ЕНВД в свое время ввели для поддержки малого бизнеса.В то неспокойное ...