Сколько возьмут за перевод в новой системе быстрых платежей

ЦБ еще не определился с размером комиссии за оплату через QR-код.

Тариф за проведение платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия-24».

Скоробогатова заявила, что ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам — банкам, торговым предприятиям и гражданам.

«Мы считаем возможным найти некое решение, которое все-таки работает в пользу всех участников, путем установления комиссии где-то на уровне от 0,2% до 0,7%», — цитирует представителя ЦБ ТАСС.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки недовольны минимальной комиссией в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами, предложенной ЦБ.