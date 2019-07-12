Банки и платежные системы пытаются заманить клиентов кэшбэком

Рынок банковских карт Московского региона исчерпал возможности роста за счет привлечения новых клиентов, говорят банкиры.

Дальнейший рост возможен лишь за счет конкуренции за существующую клиентскую базу, пишут «Ведомости».

Банки стали чаще преобразовывать программы лояльности, в течение последнего года это сделали все крупнейшие игроки, заметили эксперты. Особенно активно этим летом банки пересматривают программы с кешбэком. Не отстают от них и платежные системы. Многие изменения особо порадуют отдыхающих и путешественников.

Например, с 1 июля держатели дебетовой карты «#Непростокарта» банка «Возрождение» получают кешбэк до 5% в категории «Путешествия». Она включает в себя покупку авиабилетов, бронирование отелей, услуги туристических агентств.

«Русский стандарт» с 1 июля несколько изменил программу лояльности RS Cashback: клиент раз в квартал может выбрать три категории повышенного кешбэка из семи предложенных банком (ранее — из пяти) — «Аптеки», «Автомойки», «Ювелирные украшения», «Бытовая техника», «Детские товары», сообщили в банке. Кешбэк в баллах в этих категориях составит 5–10% в зависимости от уровня карты.

Добавил новые категории для начисления повышенного кешбэка и Росбанк (карта «#Можновсе»). С 1 июня таких категорий 11 вместо семи, новые — «Цветы», «Геймерам» (игровые сервисы, онлайн-игры), «Отдых и развлечения» (аттракционы, зоопарки, театры, кино и др.), duty free по всему миру. Клиент может выбрать 1–3 категории в зависимости от премиальности карты; бонусный кешбэк по ним — 1–10% в зависимости от ежемесячных трат.

Ряд банков недавно выпустили новые карты с кешбэком. Это сделали, в частности, банк «Открытие», «Почта банк», Газпромбанк.

Платежные системы также подготовили приятные летние предложения держателям своих карт. Например, в рамках акции до 30 августа по картам Visa россиянам положен денежный кешбэк 3% за покупки в зарубежных ресторанах и кафе, а также магазинах продуктов, одежды и обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики, аптеках. Деньги должны вернуться на карты клиентов в течение четырех недель после покупки, следует из условий акции Visa. Правда, сумма кешбэка ограничена: максимум можно вернуть 750 руб. с одной покупки и не более 3000 руб. за все время акции. Для участия в ней нужно зарегистрировать карту на странице акции на сайте Visa.

Акции для путешественников подготовила и национальная платежная система «Мир» — кешбэк 2–6% на бронирование билетов и гостиниц через онлайн-сервисы Ostrovok.ru (до 15 августа), OneTwoTrip (до 7 октября) и «Яндекс.Путешествия» (до 21 декабря, только ж/д билеты). Чтобы получить этот кешбэк, нужно быть зарегистрированным в программе лояльности «Мира» и для оплаты перейти по специальным ссылкам с сайта платежной системы на страницы агрегаторов. Только после перехода по этим ссылкам будет действовать кешбэк при оплате картой «Мир».