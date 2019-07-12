Клерк.Ру

«Победа» отменила сбор при покупке билетов на сайте

«Победа» отменила двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте.

Об этом РИА Новости сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.Он отметил, что это сделано для удобства клиентов и позволит увеличить долю пассажиров, покупающих билеты на сайте.

«Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелетов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%», — сказал Калмыков. 

Он подчеркнул, что на сайте доступны самые низкие тарифы.

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