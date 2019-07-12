«Победа» отменила сбор при покупке билетов на сайте

Парадокс блин в том, что зарегистрировавшись как ИП на УСНО 6% и заплатив все налоги (УСНО+Взносы...
не всем так выгодно. А если пять мест работы?
Мечта "патриота"Предустановленный российский софт на телефоне. Платежные карты только российски, ...
Отчетность через ФНС, ЭЦП получать в ФНС и МФЦ. Стоимость ЭЦП, как ККТ, в расходы, на всех систем...
тот самый случай, когда опечатка "в тему"
Возможно и внесут.. предложат не 2500, а 2600 и будут благодетелями...
КПРФ внесла? Не пройдёт! Вот если бы ЕдРо внесла...
Правильно ли? Вроде бы до сих пор сертификат оформлялся на директора....
Отдельный договор они себе сделали, могут и отдельную подпись....
Да где ж такие обнальщики с авансовыми отчетами за три года))) ...
А с чего вдруг он будет возвращать НДФЛ? По какой такой причине?...
Я дело не читала.. я к тому, что не регистрируясь как ИП, сдавали (да и сдают до сих пор) помещен...
Почему же "неизвестные"? Указано, что это те, что "у нас во власти".А во власти у нас президент, ...
Наверно они просто нашли повод отползти ненадолго от их "хваленой" программы, не работать в ночну...
Вот что интересно, так это то как он будет НДФЛ возвращать с контрагента, ведь с ИФНС он НДФЛ точ...
Никто и не спорит, что он обязан зарегистрировать ИП. Вопрос в том, что обязанности вытекающие из...
обнальная контора наверное
Я думаю, что онлайн касса и есть ежеминутная отчётность....
В этом деле речь явно не про учредителя. Сомневаюсь, что сей гражданин учредитель МТС ))Конечно, ...
Просто сколько лет все учредители сдавали свои помещения (и не только помещения - машины, технику...
ООО он создавать не обязан. А вот регистрироваться как ИП, если ведет предпринимательскую деятель...
За ЭЦП все равно платить.
Лайфхак, для получения имущественного вычета в текущем году: в ноябре подаем заявление о предост...
А почему именно ИП? Ведь он мог создать ООО с единственным участником? Так давайте оштрафуем его ...
Я не понимаю возмущения некоторых граждан. Человек приобрел административное здание для сдачи его...
Хотя поиск в интернете подсказывает что теперь его можно получить самостоятельно на сайте ФНСПолу...
2021 год. Государство вспоминает, что в процессе дыхания организм человека потребляет кислород, п...
Если мне не изменяет мой склероз для участия нужно получить идентификатор клиента, который выдает...
У меня было ИП и 000 для двух человек на усн. Мне и этого хватило за глаза....
Почему в теме об обнал пишут про ИП, дивиденды и зарплату?Разве дивиденды выплачиваются наличными...
Всё идёт к тому, что бизнес станет государственным. Вам будут разрешать быть директором у себя лю...
Вот семьи то заживут бохато... Это ж на одного ребенка в семье целых 286 рублей (вычет мамы и пап...
ЕНВД не будет, тогда если будет возможность для розничной торговли уйти на УСН Доходы-Расходы. Ес...