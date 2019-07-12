«Победа» отменила сбор при покупке билетов на сайте

НикифорФоркраев Парадокс блин в том, что зарегистрировавшись как ИП на УСНО 6% и заплатив все налоги (УСНО+Взносы... Гражданин, здание и НДС

Ali Мечта "патриота"Предустановленный российский софт на телефоне. Платежные карты только российски, ... Visa и MasterCard могут уйти из России

Rolen Отчетность через ФНС, ЭЦП получать в ФНС и МФЦ. Стоимость ЭЦП, как ККТ, в расходы, на всех систем... Какую отчетность можно сдать через сайт ФНС без спецоператоров

Старый ворчун Правильно ли? Вроде бы до сих пор сертификат оформлялся на директора.... Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

BukovVL Да где ж такие обнальщики с авансовыми отчетами за три года))) ... Как налоговые инспекции проверяют кассовую дисциплину

Над.К А с чего вдруг он будет возвращать НДФЛ? По какой такой причине?... Гражданин, здание и НДС

MissCherie Я дело не читала.. я к тому, что не регистрируясь как ИП, сдавали (да и сдают до сих пор) помещен... Гражданин, здание и НДС

Старый ворчун Почему же "неизвестные"? Указано, что это те, что "у нас во власти".А во власти у нас президент, ... Готов проект ФСБУ «Доходы»

Svetishe Наверно они просто нашли повод отползти ненадолго от их "хваленой" программы, не работать в ночну... Как налоговые инспекции проверяют кассовую дисциплину

alex1995 Вот что интересно, так это то как он будет НДФЛ возвращать с контрагента, ведь с ИФНС он НДФЛ точ... Гражданин, здание и НДС

Y. Никто и не спорит, что он обязан зарегистрировать ИП. Вопрос в том, что обязанности вытекающие из... Гражданин, здание и НДС

Над.К В этом деле речь явно не про учредителя. Сомневаюсь, что сей гражданин учредитель МТС ))Конечно, ... Гражданин, здание и НДС

MissCherie Просто сколько лет все учредители сдавали свои помещения (и не только помещения - машины, технику... Гражданин, здание и НДС

Над.К ООО он создавать не обязан. А вот регистрироваться как ИП, если ведет предпринимательскую деятель... Гражданин, здание и НДС

id196089231 Лайфхак, для получения имущественного вычета в текущем году: в ноябре подаем заявление о предост... Налоговики не спешат с выплатами по 3-НДФЛ

Y. А почему именно ИП? Ведь он мог создать ООО с единственным участником? Так давайте оштрафуем его ... Гражданин, здание и НДС

Над.К Я не понимаю возмущения некоторых граждан. Человек приобрел административное здание для сдачи его... Гражданин, здание и НДС

Ali Хотя поиск в интернете подсказывает что теперь его можно получить самостоятельно на сайте ФНСПолу... Какую отчетность можно сдать через сайт ФНС без спецоператоров

Y. 2021 год. Государство вспоминает, что в процессе дыхания организм человека потребляет кислород, п... Гражданин, здание и НДС

Ali Если мне не изменяет мой склероз для участия нужно получить идентификатор клиента, который выдает... Какую отчетность можно сдать через сайт ФНС без спецоператоров

Николай38 У меня было ИП и 000 для двух человек на усн. Мне и этого хватило за глаза.... ЕНВД отменят с 2021 года

Rever Почему в теме об обнал пишут про ИП, дивиденды и зарплату?Разве дивиденды выплачиваются наличными... Умрет ли обнал? И что не так с ИП

Николай38 Всё идёт к тому, что бизнес станет государственным. Вам будут разрешать быть директором у себя лю... ЕНВД отменят с 2021 года

Denis90 Вот семьи то заживут бохато... Это ж на одного ребенка в семье целых 286 рублей (вычет мамы и пап... Чтобы снизить бедность, стандартный вычет по НДФЛ увеличат с 1400 до 2500