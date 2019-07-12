Доля платежей по картам в магазинах впервые превысила 50%

Доля покупок, оплаченных картами, впервые превысила 50%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», который провел анализ более 14 млрд кассовых чеков. Со статистикой ознакомились «Известия».

По информации оператора фискальных данных, чаще всего россияне расплачиваются картами в спортивных магазинах — здесь на «пластик» в июне 2019 года пришлось 80%, а также на АЗС (78%) и в магазинах парфюмерии и косметики (63%). При этом средний чек в розничных точках со спорттоварами составил 3,6 тыс. рублей, на автозаправках — 1,2 тыс. рублей, в парфюмерных и косметических магазинах — 973 рубля.

С наличным оборотом пока еще тесно связаны малый бизнес, в том числе в том числе небольшие продуктовые магазины, строительная сфера. Но и в этих секторах доля безналичной оплаты существенно возрастет в связи третьим этапом контрольно-кассовой реформы, когда к онлайн-кассам подключатся практически все предприниматели. К слову, самый низкий процент оплаты картами — в алкомаркетах — всего 27%. Это может быть связано как с особенностями бизнеса, так и с мотивацией покупателей.

Из отчета Банка России за 2018 год следует, что доля безналичных платежей в розничном обороте РФ составила 55,6%. Как уточнили «Известиям» в ЦБ, речь идет об оплате как товаров потребительского сектора, так и услуг. Долю безналичных платежей исключительно в продуктовой и непродуктовой торговле специалисты банка не оценивали. Согласно ранее объявленным прогнозам ЦБ, через несколько лет доля безналичных платежей в РФ может достигнуть 80%