Выпускники каких финансовых вузов получают самую большую зарплату

Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг вузов России, исходя из уровня зарплат их выпускников, работающих в сфере экономики и финансов.

Как и в прошлом году, первой в списке фигурирует Высшая школа экономики, пишет «Коммерсантъ». Средняя зарплата выпускников этого вуза в Москве составляет 110 тыс. руб., при этом 78% выпускников остаются в городе обучения.

В рейтинге прошлого года (исследование проводилось среди выпускников 2012–2017 годов) размер зарплаты совпадал с нынешним, но количество оставшихся в городе обучения составляло 63%. Вторым вузом, ставшим лидером рейтинга, является МГИМО — его показатели полностью совпадают с данными ВШЭ. В прошлом году МГИМО был на втором месте рейтинга с уровнем средней зарплаты 100 тыс. руб. (в городе обучения оставался 71% выпускников).

Остальные вузы распределились следующим образом:

МГУ (100 тыс. руб., рост средней зарплаты составил 5 тыс. руб.),

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (98 тыс. руб., рост — 3 тыс. руб.),

Финансовый университет при правительстве РФ (90 тыс. руб., рост — 5 тыс. руб.),

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (86 тыс. руб., рост — 6 тыс. руб.),

Российский экономический университет имени Плеханова (85 тыс. руб.),

СПбГУ (80 тыс. руб.),

Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (75 тыс. руб.),

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (73 тыс. руб.),

Казанский федеральный университет (70 тыс. руб.),

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (70 тыс. руб.).

20 мест рейтинга распределены между 45 вузами. Последнее, 20-е место занимают Тихоокеанский госуниверситет (54 тыс. руб.) и Алтайский госуниверситет. Процент оставшихся в городе обучения выпускников этих вузов составил 65% и 56% соответственно.