Выпускники каких финансовых вузов получают самую большую зарплату

Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг вузов России, исходя из уровня зарплат их выпускников, работающих в сфере экономики и финансов.
Как и в прошлом году, первой в списке фигурирует Высшая школа экономики, пишет «Коммерсантъ». Средняя зарплата выпускников этого вуза в Москве составляет 110 тыс. руб., при этом 78% выпускников остаются в городе обучения.
В рейтинге прошлого года (исследование проводилось среди выпускников 2012–2017 годов) размер зарплаты совпадал с нынешним, но количество оставшихся в городе обучения составляло 63%. Вторым вузом, ставшим лидером рейтинга, является МГИМО — его показатели полностью совпадают с данными ВШЭ. В прошлом году МГИМО был на втором месте рейтинга с уровнем средней зарплаты 100 тыс. руб. (в городе обучения оставался 71% выпускников).
Остальные вузы распределились следующим образом:
- МГУ (100 тыс. руб., рост средней зарплаты составил 5 тыс. руб.),
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (98 тыс. руб., рост — 3 тыс. руб.),
- Финансовый университет при правительстве РФ (90 тыс. руб., рост — 5 тыс. руб.),
- Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (86 тыс. руб., рост — 6 тыс. руб.),
- Российский экономический университет имени Плеханова (85 тыс. руб.),
- СПбГУ (80 тыс. руб.),
- Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (75 тыс. руб.),
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (73 тыс. руб.),
- Казанский федеральный университет (70 тыс. руб.),
- Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (70 тыс. руб.).
20 мест рейтинга распределены между 45 вузами. Последнее, 20-е место занимают Тихоокеанский госуниверситет (54 тыс. руб.) и Алтайский госуниверситет. Процент оставшихся в городе обучения выпускников этих вузов составил 65% и 56% соответственно.
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