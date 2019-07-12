Кировский депутат обиделся на мем в соцсетях и заявил в полицию

Полиция проводит проверку по заявлению депутата городской думы Кирова Павла Валенчука, посчитавшего оскорбительной публикацию в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии Валенчука с подписью «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки» была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Борщ», у которого 6,8 млн подписчиков. По информации местного информационного портала «Свой кировский», Валенчук обратился в полицию и попросил наказать администраторов паблика за фото, в котором высмеивалась внешность депутата. Валенчук просит привлечь их по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета».

«Действительно, заявление поступило, проводится проверка», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Между тем в пятницу в соцсетях опубликовали извинения в ироничной форме. «Самый красивый депутат из Кирова написал на нас заявление в полицию. Павел счел данный пост оскорблением и просит полицейских проверить паблик на состав преступления. Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются», — говорится в сообщении.

Краткая официальная биография депутата: Родился 20 марта 1996 года в гор. Кирове (отец депутат Госдумы с 2006 года)

Окончил в 2017 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности юриспруденция. Трудовая деятельность: 2011 – курьер в ООО «Корона»

2014 – помощник генерального директора ООО «Управляющая компания «Спутник»

2018 – директор по стратегическому развитию ООО «Управляющая компания «Спутник»

С сентября 2018г. – депутат Кировской городской Думы VI созыва.