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Бухгалтеры переживают за свои ошибки

Бухгалтерам, как и всем остальным людям, свойственно ошибаться. Каждый по-своему переживает свои неудачи. Одни бухгалтеры спокойно анализируют ситуацию, чтобы в дальнейшем не повторять подобных ошибок. Другие не находят себе места от волнения, страдают и корят себя за содеянное.

Варианты поведения бухгалтеров в случае совершения ими ошибки обсуждают коллеги в КУБе на Фейсбуке.

Отметим, что большинство участников обсуждения полагают, что к ошибкам надо относится спокойно и не следует корить себя за «косяки». Как говорится, все проходит, пройдет и это.

Если допустил ошибку — надо ее исправлять, искать пути ее решения, а не паниковать и заниматься самоистязанием.

Если не критично-плюнуть слюной и Афобазол. Если критично, сразу признаться и искатьвыход Афобазол

— советует Алла

Любую ошибку можно исправить и да, все можно измерить деньгами. Нервы стоит беречь, а себя любить, холить и лелеять

— пишет Александр

А вы когда-нибудь ошибались?

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