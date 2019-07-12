ЦБ будет бороться с мисселингом

Банкам и финансовым компаниям будет сложнее навязывать свои продукты потребителям, а также вводить их в заблуждение.

Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам. В частности, предполагаются введение паспорта финансового продукта, а также запрет для консультантов давать рекомендации и замалчивать риски при вложениях в него.

Документ разработан в рамках противодействия мисселингу, сообщили «Известиям» в ЦБ. Определенное снижение напряженности в этой сфере уже произошло за счет того, что отдельные правила продажи финпродуктов нашли отражение в стандартах некоторых ассоциаций. В феврале—июне регулятору поступило более 1,7 тыс. жалоб по этой тематике. Причем в июне по сравнению с маем количество таких обращений сократилось на 13,6%.

Под модным ныне словом «мисселинг» подразумевается продажа одних финансовых продуктов под видом других. Чаще всего с этим сталкиваются клиенты кредитных организаций, которым консультанты навязывают ценные бумаги, страховые продукты и так далее, убеждая, что по надежности они не уступают вкладам (например, защищены системой страхования), а по доходности превосходят их. Но при этом сотрудники банков упускают информацию о большей рискованности подобных вложений.