Уведомление об освобождении от НДС можно подать с нарушением срока

Для получения права на освобождение от НДС компания должна уведомить ИФНС до 20 числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

Фирма сдала такое уведомление 12 апреля в бумажном виде, а потом 22 апреля продублировала пакет документов по ТКС и получила из ИФНС отказ в применении освобождения со ссылкой на нарушение срока сдачи уведомления.

За разъяснениями компания обратилась в ФНС. В письме № СД-4-3/13103@ от 04.07.2019 фискалы пояснили, что налогоплательщик лишь информирует налоговый орган о своем намерении использовать указанное право на освобождение, а последствия нарушения срока уведомления законом не определены. При этом в силу закона такое уведомление может быть произведено и после начала применения освобождения.

Учитывая изложенное, налогоплательщик имеет право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, предусмотренное статьей 145 НК, вне зависимости от своевременности направления в налоговый орган соответствующего уведомления.