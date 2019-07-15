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При оформлении интерьеров квартир ИП может применять ПСН

В соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 346.43 НК ПСН может применяться в отношении деятельности в сфере оказания услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления.

Согласно ОКВЭД2, группировка «Деятельность специализированная в области дизайна» (код 74.10) включает вид деятельности по предоставлению услуг декораторов интерьера.

Таким образом, ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления вправе применять ПСН в отношении данного вида деятельности.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-11/44717 от 19.06.2019.

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