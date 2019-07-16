Как налог по УСН уменьшать на прошлогодние страховые взносы

За последнюю неделю три таких уведомления получила. Налоговая извиняется и сама не знает как так ...
Абсолютно во всех странах государство регулирует экономику. Но рост экономики нигде не является с...
нет для кооперативщиков фиксированных взносов. так что в предложенном варианте страх.взносы вообщ...
Это как, интересно, получилось? В 2019 году 118 официальных выходных. Даже если предположить, что...
ИМХО, не корректно говорить, что мы начали из одной точки. К концу 80-х у СССР была построена впо...
Только вот доля государства в экономике в последние годы только растет, а экономика - как-то не о...
"москалики" совсем "уху ели", может ну её юриспруденцию и в грузчики податься в Москву?...
Согласен. Какие компании должны делать обязательный аудит? Перечень описан в законе, большинству ...
Для меня не секрет , проблемы российской экономики, я ещё в 1992 объяснял в правительстве, что он...
Ну, если пирожки печь или трусы шить, то можно и ИП на 6%.
Какой-то сюрреализм, все вам не этак и не так. Прямо ералаш: суп горячий, суп холодный, я лук не ...
пардон , п 3 не прокатит ООО сдает еще каждый квартал нулевки РСВ и ФСС - тоже сам напе...
как то все это странно сбер тариф 900 в месяц юр адрес - домашний и все проблемы отчетность - ...
фигня . их хотелки отбиваются на раз
пф. а зачем ? что мешает работать на самого себя за дивиденды и опять же - на хрена при так...
штраф сильно дешевле , в разы и смысл ?
аудиторы грустят что 90% или 95% должны делать обязательный аудит но не делают потому что ...
Гхм...Неужели бывают такие грозные руководители, которые в течение рабочего года не отпускают пер...
Всё написанное в статье - чушь. Если у меня, как и большинства нормальных честных предпринимателе...
У меня 2 расчетных счета в Сбере и Убрире, в обоих никакой абонентской до 5 платежек в месяц, нал...
Последние 5 лет ООО оказалась без деятельности с почти нулевым остатком денег в банке. Работник...
Вам поговорить надо? По теме я сказала, что это не выходной. Статья 111 ТК РФ " Всем работникам п...
А чем им кооперативы неугодны? Надо только подкорректировать в части уплаты взносов, если члены к...
Так и сейчас день диспансеризации (раз в три года) оплачивается по среднему. А предпенсионерам - ...
Ага, когда пессимист говорит "Ну всё, хуже уже не будет" оптимист радостно визжит "Будет! Будет!"...
даже странно, что росстат это не скрывает. интересно, а президент в курсе?...
До 2018 года мой завод запускал в год до пяти новых изделий, а это милионные вложения в инструмен...
Кафе вы тоже предлагаете зарегистрировать как КФХ? И на жену, даже оформленную на 0,5 ставки, нуж...
Прям моя ситуация: ООО, единый учредитель/гендир/бухгалтер, без сотрудников, УСН 6%. Регистрация ...
Здравствуйте!Есть ИП на УСН-доходы, простой строитель.Он собирается заключить со стройкой договор...
Ну если кто хочет узаконить тот может и оформить жену на 0,5 ставки, либо КФХ зарегистрировать и ...
Ну да, понатыкали табличек "Запрещено" и-и-и-и... широким жестом - идите, зарабатывайте нам налог...
Прохождение диспансеризации - это не выходной, это та еще работа - в поликлинике в очередях стоят...
Срок исковой давности 3 года вроде как, так что можно лесом слать....
тоже недавно поняла чего тишина в эфире