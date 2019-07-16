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Как налог по УСН уменьшать на прошлогодние страховые взносы

Страховые взносы, начисленные в 2016 году, фактически были уплачены в бюджет в 2017 году. Можно ли уменьшить на эту сумму налог по УСН за 2017 год?

Можно, ответил Минфин в письме № 03-11-11/45216 от 20.06.2019.

Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за налоговый период 2017 года может быть уменьшена на сумму страховых взносов, рассчитанных в налоговом (отчетном) периоде 2016 года, но фактически уплаченных в 2017 году.

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