Выплаты по ученическому договору не облагаются взносами

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, в частности, в рамках трудовых отношений и по договорам ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии со статьей 198 ТК работодатель — юрлицо имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором, а также вознаграждение за работу, выполняемую учениками на практических занятиях.

Ученический договор не является трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг.

Следовательно, выплаты, выплачиваемые по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на получение образования без отрыва от работы, заключенному с работником данной организации, не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-15-06/45624 от 21.06.2019.