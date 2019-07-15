Подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте нужно будет по новому формату

При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) ж/д транспортом применяется нулевая ставка НДС.

Чтобы подтвердить ее обоснованность, в налоговые органы можно направить транспортный, перевозочный документ в электронном виде. Такое право дано Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в Налоговый кодекс РФ, однако формата такого документа не было.

ФНС и ФТС наконец утвердили нужный формат. Совместный приказ ФНС России № ММВ-7-15/241@, ФТС России № 778 от 13.05.2019 официально опубликован 12 июля и вступит в силу через 10 дней после публикации.

