Клерк.Ру

Подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте нужно будет по новому формату

При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) ж/д транспортом применяется нулевая ставка НДС.

Чтобы подтвердить ее обоснованность, в налоговые органы можно направить транспортный, перевозочный документ в электронном виде. Такое право дано Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в Налоговый кодекс РФ, однако формата такого документа не было.

ФНС и ФТС наконец утвердили нужный формат. Совместный приказ ФНС России № ММВ-7-15/241@, ФТС России № 778 от 13.05.2019 официально опубликован 12 июля и вступит в силу через 10 дней после публикации.
 

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «НДС»

Все семинары по теме НДС