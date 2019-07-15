Минтруд предложил ввести новый выходной день

С Тинькофф банком был не хороший опыт. Пришлось очень долго искать подходящий банк. Хороших банк...
а это и будет электронная трудовая книжка
Потерпите с 2021 года будет. планируется что данную отчетность нужно будет предоставить не поздне...
некоторые банки требуют, чтобы зп директора была сопоставима с средней по месту регистрации...
Осенью 2018 года в Индии у меня не работала ни Visa, ни MasterCard. Неделю назад клиент позвонил ...
Очень просто - налоги с предпринимательской деятельности без регистрации ИП берутся как с ИП. О ч...
та же фигня. потом пришёл отрицательный ответ на второй отчёт с формулировкой, типа, отчёт уже сд...
"Говорят к вам счастье привалило?! Бессссовесссстно врууут"...
Еще если деятельность ведешь, то зп нужно платить, хотя бы минималку себе как гендиру, а это опят...
Краснодарский край, в пятницу отправил в разные фнс (12 штук) Рсв, 6ндфл, фсс, сзв-м, сегодня уж...
Если кликнуть на ссыль Производственный календарь на 2020 год (пятидневка), то открывается 2018 г...
С ПФР вообще беда, отправила СЗВ-М, пришел отрицательный протокол с формулировкой "Отчет не будет...
Самое правильное - вообще не ходить. Психику надо беречь, потому что. Написать им объяснение прич...
Ну, такой кросавчег мог вполне и без папы честно насо...ать...
А что такого? Практически у всех российских чиновников талантливые дети, а вы просто завидуете....
Какая-то мутная хрень...дело тянулось не один год - раз сдали минимум три декларации, все это вре...
Действительно, вариант, что папа не содействовал - крайне ничтожен. Но, в самом деле, почему мы с...
1917 то тут при чем ? лишь бы брякнуть ?
И почему обязательно папа посодействовал.. может сам ..?
Ну да, сошлись все звёзды. Рынок сворачивается из-за нищеты населения, фактическая налоговая нагр...
то есть они прекрасно понимают, что люди им не верят
О, как раз свежая история в тему про то, как это работает. Сидим с коллегой на работе в прошлый ч...
Я многих ИП знаю, которые открылись по настоянию "работодателей", и потом хорошо если вовремя очн...
стремительная карьера какая!
Скорее всего за счет налогоплательщиков)))
Была бы ещё такая электронная запись на приём к инспекторам и в конкретные отделы, а не только в ...
мне кажется, это нуждается в более энергичных коментариях...
это ненадолго... как только появятся первые сообщения о контроле расходов, народ дружно вернётся...
А штрафы и пени с налоговой и ее должностных лиц за неправомерно взысканные налоги в законопроект...
Специальный режим налогообложения Вам в помощь. ( УСН, патент, налог на проф доход) если Вы ИП...
Добрый день! Про НДФЛ понятно, вопрос про НДС : ст 143 НК РФ «плательщики» НДС Юр лицаипдругие ли...
зарегистрируйте карту на сайте (??), перейдите по ссылкам (не одной, чтоли??) и потом будет вам в...
Принцип кирпича: главное - чтобы человек попался хороший ......