В кассах магазинов можно будет снимать наличные с карт

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас такая возможность действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах.

Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность, отметил замглавы АБР. Такая услуга будет востребована повсеместно, уверен он. Банки также заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России.

Однако ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу. АБР обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, не станет ли это нарушением прав потребителей, но ведомство до сих пор не ответило, добавил Алексей Войлуков.

Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group. В пресс-службе отметили, что операция будет возможна только при совершении покупки, а тестирование планируется провести в районах с нехваткой банкоматов.