Бизнес настроен пессимистично

Настроения частного бизнеса в России в июне опустились до минимального уровня за три года, пишет РБК со ссылкой на обзор IHS Markit.

Ожидания роста деловой активности российских компаний в июне сократились до 15%. И это самый низкий показатель с февраля 2016 года, отмечают эксперты.

Показатель ожиданий низкой деловой активности в долгосрочной перспективе достиг 31%, что выше среднего результата в странах с развивающимися экономиками — 18%.

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.

Угрозами для роста, по мнению респондентов, остаются усиление конкуренции, сложные условия для малого и среднего бизнеса, слабый внутренний и внешний спрос. Пессимизм также связан с потенциальным ростом налоговой нагрузки на фоне нехватки капитала и менее стабильной прибыли.