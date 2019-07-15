И смех, и грех: оригинальный способ заполнения платежек

В своей практике бухгалтеры сталкиваются с разными удивительными явлениями, но все равно не перестают удивляться.

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке повеселила коллег рассказом, снабженным иллюстрациями, о порядке заполнения платежных поручений индивидуальным предпринимателем. Речь идет о поле «Назначение платежа».

Очевидно бизнесмен уверен, что это поле предназначено для его личных заметок и заполнял его соответственно.

Например, некоему Сергею он платил пенсионные взносы, сопроводив текст также грустными смайлами.

Некий Роман получил от ИП оплату за Ксению.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому смотрите сами:

Бухгалтер пребывает в легком шоке – как все это объяснять налоговой инспекции, если у нее вдруг возникнут вопросы.