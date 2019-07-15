Какая инфляция ожидается в 2019 году

В 2019 году инфляция в России, по данным Минэкономразвития, будет на уровне менее 4%.

«Ожидания у нас остаются ниже 4%. Мы видим, что инфляция очень серьезно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения, в том числе, по смягчению денежно-кредитной политики. И ЦБ уже говорил о том, что и дальше будет действовать в этом направлении. Мы надеемся, что второе полугодие, IV квартал будет сильнее, чем та динамика, которая есть сейчас», — цитирует ИА ТАСС слова главы МЭР Максима Орешкина.

Добавим, по данным ЦБ на конец июня инфляция в России в годовом выражении составляет 4,7%.