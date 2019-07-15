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Какие документы нужны для получения социального вычета на лечение

Налоговый вычет на лечение позволяет вернуть часть денежных средств, потраченных на услуги врачей или покупку медикаментов. Воспользоваться этим правом может гражданин, который официально трудоустроен и уплачивает НДФЛ по ставке 13%, поясняет УФНС по Астраханской области.

При этом получить социальный налоговый вычет можно как за оплату своего лечения, так и за расходы, понесенные на лечение супруга (супруги), родителей или ребенка в возрасте до 18 лет.

Медицинские процедуры, затраты на которые заявитель хочет компенсировать, должны входить в перечень, утвержденный Постановлением Правительства от 19.03.2001 № 201.

Максимальный совокупный размер вычета на лечение в налоговом периоде −120 000 рублей. Исключение составляют расходы на дорогостоящее лечение (например, лечение тяжелых, в том числе наследственных и врожденных, заболеваний, хирургическое вмешательство при ряде диагнозов, трансплантация органов и т.д.). В данном случае лимит возврата НДФЛ не действует. К возмещению принимаются все документально подтвержденные затраты.

Для возврата налога налогоплательщику необходимо представить следующий пакет документов:

  • заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;
  • копию договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  • копию лицензии медицинского учреждения;
  • справка об оплате медицинских услуг (оригинал) для представления в налоговые органы Российской Федерации;
  • рецептурный бланк со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
  • копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чек ККМ);
  • копию документа, подтверждающего степень родства (например, свидетельство о рождении);
  • копию документа, подтверждающего заключение брака (например, свидетельство о браке).

Налоговый вычет можно получить путем подачи необходимых документов в налоговый орган по истечению налогового периода или, не дожидаясь его окончания, в текущем году по месту работы — по заявлению налогоплательщика о предоставлении социального налогового вычета вместе с уведомлением о подтверждении этого права.

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