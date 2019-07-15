Транзитную перевозку пустых вагонов хотят облагать НДС по ставке 0 %

В Госдуму внесен законопроект № 753237-7, который распространяет действие ставки НДС 0 % на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов.

Дело в том, что действующие нормы НК устанавливают ставку НДС 0 % только в отношении международных транзитных перевозок товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при осуществлении таких перевозок. В свою очередь, транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, подлежат налогообложению НДС по ставке 20 %.

При этом конечный потребитель этих услуг находится за пределами территории РФ и не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС. Таким образом, налогообложение транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существенно снижает конкурентные преимущества российских железных дорог и привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей.

Учитывая изложенное, проектом предлагается внести изменения в НК и распространить действие ставки НДС 0 % на услуги по транзитной перевозке порожних контейнеров и железнодорожного подвижного состава.

Автор проекта — депутат Госдумы А.Г. Кобилев.