Долго по налогам могут взыскивать через работодателя

Сегодня истекает срок уплаты НДФЛ за 2018 год для некоторых граждан. С завтрашнего числа, в соответствии со ст. 75 НК РФ, на сумму неуплаченного налога будут начислятся пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Эти положения распространяются и на другие налоги, уплачиваемые физическими лицами (земельный, транспортный и налог на имущество), напоминают налоговики Иркутской области.

При наличии у плательщика задолженности перед бюджетом, налоговые органы направляют ему требования об уплате налогов и пени. Для удобства граждан их размещают и в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». В отношении граждан, не погасивших задолженность по требованию в срок, принимаются меры принудительного взыскания, в том числе путем направления работодателю должника исполнительного документ. Если ранее налоговые органы могли это сделать при задолженности до 25 тыс. рублей, то с 1 января 2019 года данная сумма увеличена до 100 тыс. рублей (Федеральный закон №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Кроме того, неуплаченные суммы задолженности по налогам также могут быть взысканы на основании исполнительного листа, представленного в кредитную организацию, за счет средств, имеющихся на банковских счетах должника.