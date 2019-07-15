В России может появиться патент на семейный бизнес

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным. Во время встречи была затронута тема «семейного бизнеса».

Сергей Катырин предложил рассмотреть вопрос о введении «семейного патента», чтобы сократить поток документов и отчетности, которые предприниматели вынуждены вести фактически внутри семьи.

«Введение такого семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и, второе, это, конечно, даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую, это сами предприниматели говорят, они не оформляют», — считает глава ТПП.

Такие малые предприятия будут выделяться в реестре малого и среднего бизнеса в отдельную группу и им будет оказываться особая поддержка, следует из слов Катырина.

Владимир Путин согласился с тем что нужно двигаться в этом направлении.

«Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», — сказал он.

В настоящее время в российском законодательстве понятия семейного бизнеса нет. Таким образом, ИП вынужден нанимать жену по трудовому договору, чтобы она могла работать, например, продавцом в его магазине или поваром в кафе.