Клерк.Ру

Через какие каналы бухгалтеры-аутсорсеры общаются с клиентами

В бухгалтерском аутсорсинге важно организовать процесс делового общения между клиентами и обслуживающими их бухгалтерами. При этом собственник бухфирмы хотел бы этот процесс держать под контролем.

Какие мессенджеры для этих целей наиболее оптимальны? Этот вопрос стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Уважаемые коллеги-аутсорсеры! Какой мессенджер используете для рабочего общения с клиентами? Хотелось бы чтобы был какой-то канал, где я назначаю для общения бух-ра, но я слежу за этим. И если нужно, то поменял бух-ра незаметно для клиента. Или каждый свой разрабатывает? Как то накладно мне кажется. Е-мэйл не подходит. Клиенты не охотно идут (((, хотя мне было бы удобней.

— спрашивает Елена

Мы проанализировали комментарии участников обсуждения и выяснили, какие мессенджеры используют для подобных целей бухгалтеры.

Мессенджер/приложение и т.д.

Плюсы/минусы

Электронная почта

Удобна бухфирме, но не очень нравится клиентам. Некоторые клиенты уверены, что почта — это прошлый век и просматривают ее редко

Ватсап

Можно создавать группы под каждого клиента.

Но у бухгалтера голова кругом от изобилия разных групп

Вайбер

Вместо групп можно создавать сообщества

Битрикс24

 

Есть возможность получать сообщения из различных источников в одном месте.

Slack

Удобен, но у бесплатных тарифов сильно ограничен срок хранения истории переписки

 

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