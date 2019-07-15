Через какие каналы бухгалтеры-аутсорсеры общаются с клиентами

В бухгалтерском аутсорсинге важно организовать процесс делового общения между клиентами и обслуживающими их бухгалтерами. При этом собственник бухфирмы хотел бы этот процесс держать под контролем.
Какие мессенджеры для этих целей наиболее оптимальны? Этот вопрос стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
Уважаемые коллеги-аутсорсеры! Какой мессенджер используете для рабочего общения с клиентами? Хотелось бы чтобы был какой-то канал, где я назначаю для общения бух-ра, но я слежу за этим. И если нужно, то поменял бух-ра незаметно для клиента. Или каждый свой разрабатывает? Как то накладно мне кажется. Е-мэйл не подходит. Клиенты не охотно идут (((, хотя мне было бы удобней.
— спрашивает Елена
Мы проанализировали комментарии участников обсуждения и выяснили, какие мессенджеры используют для подобных целей бухгалтеры.
Мессенджер/приложение и т.д.
Плюсы/минусы
Электронная почта
Удобна бухфирме, но не очень нравится клиентам. Некоторые клиенты уверены, что почта — это прошлый век и просматривают ее редко
Ватсап
Можно создавать группы под каждого клиента.
Но у бухгалтера голова кругом от изобилия разных групп
Вайбер
Вместо групп можно создавать сообщества
Битрикс24
Есть возможность получать сообщения из различных источников в одном месте.
Slack
Удобен, но у бесплатных тарифов сильно ограничен срок хранения истории переписки
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