Клерк.Ру

Максимальную ставку налога на имущество для малого бизнеса предлагают снизить в четыре раза

Ставку по налогу на недвижимость для малых и средних предприятий предложили снизить с 2 до 0,5 процента от кадастровой стоимости. Поправки в Налоговый кодекс направил на рассмотрение Госдумы зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

По мнению парламентария, для малого и среднего бизнеса стал обременительным налог на имущество, который рассчитывается из кадастровой стоимости. Согласно действующему законодательству, он должен составлять от 0,5 до 2 процентов в год, напоминает «Парламентская газета».

Однако Калашников считает, что и 2 процента ежегодно — «это тоже очень много». Он отметил, что если крупные предприятия такой налог всё-таки платят благодаря своим объёмам и мощности, то для малого бизнеса эта сумма может стать неподъёмной.

Законопроектом предлагается ограничить верхний порог налога на недвижимость малых и средних предприятий и сделать его не выше 0,5 процента от кадастровой стоимости. Эта норма будет распространяться не на все малые и средние предприятия, а только на те, которые находятся на специальном режиме налогообложения.

Региональными законодательствами может вводится ставка в диапазоне от 0,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости. Однако испытывающие финансовые трудности субъекты устанавливают, как правило, верхнюю планку 2 процента. Так, в 2019 году планку менее 2 процентов установили лишь 19 регионов (в 2018 году таких было 26).

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