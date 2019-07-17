О том, как стать «самозанятым», можно узнать в подмосковных МФЦ

Узнать подробности о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» и проконсультироваться о работе мобильного приложения «Мой налог» теперь можно и при посещении многофункциональных центров в Подмосковье. Об этом сообщает региональное Управление ФНС.

Московская область с 1 января 2019 года стала участником эксперимента по введению нового налогового режима, получившего неофициальное название «налог для самозанятых», и призванного помочь гражданам легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок. При переходе на новый режим физическому лицу не нужно платить НДФЛ, а индивидуальному предпринимателю – налоги с дохода от этой деятельности. Налог на профессиональный доход можно применять, пока доход с начала года не превысит 2,4 млн рублей.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с помощью приложения, загрузив свои паспортные данные и сделав «селфи». Получаемые в рамках режима доходы облагаются по разным ставкам, в зависимости от кого доход был получен. Ставка 4% используется при расчете налога с доходов от реализации физическим лицам, 6% - при реализации индивидуальным предпринимателям и организациям.

Новый режим могут применять парикмахеры, косметологи, фотографы, перевозчики пассажиров и грузов, лица, самостоятельно производящие товары и торгующие ими, специалисты по созданию сайтов, написанию текстов, лица, сдающие квартиры и осуществляющие ремонт.

Подробности о новом льготном налоговом режиме можно также узнать на сайте ФНС России https://npd.nalog.ru/.