СКР хочет получить доступ к банковским счетам уже на стадии проверок

Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания и ввести институт уголовной ответственности юридических лиц.

Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин.

По его словам, это нужно для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Многие люди, пояснил он, пытаются скрывать принадлежащее им имущество уже на стадии доследственной проверки.

Для того чтобы предложенная мера начала действовать, надо внести изменения в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» («Банковская тайна»), отметил Бастрыкин.

Председатель СКР также подчеркнул, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений — это важнейшее направление не только СКР, но и Счетной палаты, ЦБ, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы. Поэтому решать этот вопрос следует «совместными согласованными усилиями», отметил Бастрыкин.

СКР по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц . Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц.