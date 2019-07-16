Клерк.Ру

Максимальная ставка вкладов 10 крупнейших банков упала до минимума за восемь месяцев

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде июля составила 7,135% годовых.

Это следует из отчета ЦБ РФ, котором написали «Ведомости». По сравнению с третьей декадой июня показатель снизился на 0,136 процентного пункта (п. п.). Сейчас он находится на уровне ноября 2018 г.

Этот показатель ЦБ рассчитывает по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по сумме привлеченных вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.

С конца июля прошлого года ставка практически непрерывно росла, достигнув своего наивысшего значения почти за два года в марте: во второй его декаде она составила 7,72% годовых. С тех пор банки из первой десятки предпочитали снижать ставки, лишь иногда предлагая сезонные вклады с повышенной доходностью. Эксперты объясняли это ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ (индикатора для банков при установлении своих ставок).

С 17 июня ЦБ впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила еще одно снижение ключевой ставки уже на июльском заседании совета директоров Центробанка.

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