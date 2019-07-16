Альфа-банк посчитал, что «Тинькофф» и «Яндекс» выиграли бы от объединения

Слияние «Яндекса» и «Тинькофф» поможет бизнесу обеих компаний: банк приобретет дополнительных клиентов, а интернет-холдинг интегрирует в свою обширную цифровую экосистему кредитные и финансовые услуги для пользователей.

В случае «развода» со Сбербанком «Тинькофф», в том числе благодаря ставке на интернет-развитие, может стать лучшим партнером для «Яндекса», указано в отчете Альфа-банка с которым ознакомились «Ведомости».

Аналитики Альфа-банка указывают на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводят только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне. Тиньков предложил Воложу объединиться, но Волож тогда ему по существу не ответил, лишь поинтересовался, готов ли он сам работать в объединенной компании. После сессии Волож отшутился в ответ на вопрос «Ведомостей» о возможных переговорах: «Ради такого случая мы готовы возродить проект «Яндекс.Пиво» и выпускать его вместе с Тиньковым».

Вчера представитель «Яндекса» напомнил о возможном сотрудничестве с Тиньковым по выпуску пива и сообщил, что планов объединения поисковика и банка пока нет. Представитель «Тинькофф банка» заявил, что компания не комментирует «абстрактные упражнения инвестаналитиков», обсуждать возможное слияние с поисковиком он отказался.