Бизнес просит новых мер регулирования торговли

«Опора России» предложила Минпромторгу начать подготовку нового пакета законопроектов для дополнительного контроля за торговлей в части регулирования отношений между ритейлом и поставщиками, пишет «Коммерсантъ».

Меры могут коснуться отграничения размера штрафов для поставщиков, которые доходят до 100% от стоимости товара, и более прозрачного механизма предоставления скидок.

В «Опоре России» отмечают, что штрафы за нарушения условий поставки используются сетями как источник дополнительной прибыли. При этом они специально создают условия «недопоставки» и сознательно завышают объем заказа, который поставщик исполнить не в состоянии.

Со своей стороны, поставщики лишены возможности штрафовать сети за неисполнение обязательств в части оплаты товара. Сети затягивают со сроками оплаты, а в случае возмущения поставщиков грозят вывести их товары из ассортимента.

Кроме того, иногда сети покупают товары со скидкой, в некоторых случаях «на грани рентабельности» поставщика, но на конечной цене товара это не сказывается. Таким образом ритейлеры зарабатывают и на поставщиках, и на потребителях.

Сети никогда не будут делать то, что им невыгодно, а огромное рыночное преимущество ритейла позволяет ему диктовать любые условия фактически бесправным поставщикам, отмечают в «Опоре России».

В Минпромторге заявили, что обращение организации находится на рассмотрении.