В законе о бухучете заменят термин «организации государственного сектора»

В законе о бухгалтерском учете заменят термин «организации государственного сектора» на другой — «организации бюджетной сферы». Поправки во втором чтении были приняты сегодня Госдумой. Однако в уже принятые ФСБУ для госсектора вносить изменения из-за переименования не будут.

Сам проект (внесенный Правительством РФ), касается в основном именно бюджетных организаций.

Законопроектом предусматривается, что проведение экспертизы стандартов бухгалтерского учета государственных финансов отдельным экспертным органом — советом по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. Ему будет посвящена новая статья в законе - 25.1. В этом совете с правом голоса будет участвовать широкий круг экспертов, в том числе негосударственных.

Документ вводит запрет на внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта после ее утверждения, если федеральными законами или учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение такой отчетности.

Для коммерческих организаций представляет интерес поправка в статью 9 — в часть третью этой статьи добавлено следующее предложение:

Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.

В третьем чтении законопроект предполагается рассмотреть в четверг, 18 июля.