Клерк.Ру

В аэропорты могут вернуться курилки

В российские аэропорты могут вернутся курилки. Проект с поправками в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принял сегодня Госдумой в первом чтении.

Согласно документу, у аэропортов появится право организовать курилки — изолированные помещения с системами вентиляции, расположенные в «чистой зоне», то есть там, где находятся пассажиры, уже прошедшие предполётный контроль либо следующие транзитом.

«В первую очередь это борьба за чистый воздух в общественных пространствах — инициатива направлена именно на это. Поскольку нынешнее положение вынуждает и провоцирует зависимых людей на курение в неположенных местах, в основном в туалетах. Как часто летающий пассажир, должен сказать, что накурено везде, даже в туалетах для инвалидов, даже в комнатах матери и ребёнка. Конечно, мириться с этим нельзя», — говорит автор проекта, депутат Сергей Боярский.

Боярский считает, что принятый в России в 2014 году антитабачный закон является одним из лучших на территории постсоветского пространства и даже государств Европы. Однако шестилетняя практика его реализации выявила «досадный недочёт», который необходимо устранить.

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