В работе компьютерной системы ЗАГС произошел глобальный сбой

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой, пишет РБК.

По данным региональных СМИ, сбои зафиксированы в Екатеринбурге и Новочеркасске, второй день не могут получить свидетельства в Ульяновске, Пермском крае, Казани, Ростове-на-Дону и в других регионах.

«Они [сбои] не только в Екатеринбурге, они по всей стране со вчерашнего дня. Ситуация под контролем, вот-вот должна разрешиться», — сообщили РБК в управлении ЗАГС Свердловской области.

В управлении ЗАГС Ростовской области также подтвердили РБК факт сбоев в федеральной системе. «На официальных сайтах органов ЗАГС Ростовской области опубликовано обращение к заявителям с просьбой отнестись с пониманием к возникшей ситуации. Прием граждан ведется», — сообщили в управлении. В качестве причины сбоя указывается «проведением ФНС России технических работ».

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был запущен в 2018 году. Полномочия по созданию Реестра возложены на Федеральную налоговую службу.

Мимо новости о сбое в ЗАГСах не могли пройти участики группы Красный уголок бухгалтера. Ведь они уже полгода страдают от бесконечного сбоя в новой программе ФНС АИС Налог-3.

«Куда наступит нога ФНС в следующий раз?», — вопрошает участник группы Сергей.