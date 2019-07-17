Региональным операторам по обращению с отходами дали льготы по налогу на прибыль и НДС

Субъекты Федерации смогут устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Закон с такими поправками в Налоговый кодекс был принят 16 июля.

Операции по реализации услуг региональный операторов после вступления в силу нового закона не будут облагаться и НДС.

Кроме этого в принятом законе есть еще и другие поправки в НК:

передача недвижимого имущества на безвозмездной основе в казну РФ не будет признаваться объектом налогообложения НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ);

перечень безнадежных долгов расширится. К ним планируется отнести суммы прекращенных перед налогоплательщиком – уполномоченным банком обязательств, перечень которых определен актом Правительства РФ (п. 2 ст. 266 НК РФ);

субсидии, предусмотренные абз. 2 п. 4.1 ст. 271 НК РФ, будут учитываться по мере признания расходов, осуществленных за счет субсидий. Условие об учете субсидий только в течение трех налоговых периодов будет исключено.

Еще одно изменение касается предприятий ОПК. Из-за экономических санкций им дается право не учитывать в целях исчисления налога на прибыль доходы в виде сумм списаний задолженности.