Региональным операторам по обращению с отходами дали льготы по налогу на прибыль и НДС

Субъекты Федерации смогут устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Закон с такими поправками в Налоговый кодекс был принят 16 июля.
Операции по реализации услуг региональный операторов после вступления в силу нового закона не будут облагаться и НДС.
Кроме этого в принятом законе есть еще и другие поправки в НК:
Еще одно изменение касается предприятий ОПК. Из-за экономических санкций им дается право не учитывать в целях исчисления налога на прибыль доходы в виде сумм списаний задолженности.
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