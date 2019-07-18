Какая справка нужна для вычета на лечение

По расходам на свое лечение, лечение супругов, детей и родителей можно получить социальный налоговый вычет.

При этом учитываются также суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супругов, родителей, детей, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно медицинских услуг.

Виды медицинских услуг, включая дорогостоящие виды лечения, расходы на оплату которых принимаются для уменьшения налоговой базы по НДФЛ, ограничены Перечнями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201.

При этом принятие решений об отнесении тех или иных видов медицинских услуг к конкретным видам лечения, включенным или не включенным в указанные Перечни, не входит в компетенцию налоговых органов.

Вопрос об отнесении оказанных медицинских услуг к указанным Перечням решается медицинским учреждением путем указания стоимости медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2, оплаченных за счет средств налогоплательщика, в Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, форма которой утверждена приказом МНЗ и Минздрава от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Справка об оплате медицинских услуг является одним из основных документов, который подтверждает право налогоплательщика на получение социального налогового вычета в связи с осуществлением им расходов на лечение.

В случае непредставления этой справки ИФНС не вправе предоставить налогоплательщику социальный налоговый вычет по расходам на лечение.

ФНС в письме № БС-4-11/13309 от 08.07.2019 пояснила, какие документы необходимо собрать для вычета в случае оплаты части стоимости медицинских услуг страховой организацией в рамках ДМС.

В качестве подтверждающих документов в налоговые органы налогоплательщиком может быть представлен следующий пакет документов:

— справка об оплате медицинских услуг, выданная налогоплательщику, с указанием в ней части стоимости медицинских услуг, возмещенной из личных денежных средств налогоплательщика;

— копия договора добровольного медицинского страхования, заключенного страховой организацией с физическим лицом;

— копия договора, заключенного страховой организацией с медицинским учреждением, в котором физическому лицу были оказаны медицинские услуги;

— лицензия медицинского учреждения или предпринимателя (предоставляется только в случае, если в договоре, заключенном с таким медицинским учреждением или предпринимателем, или в Справке об оплате медицинских услуг отсутствуют ее реквизиты).