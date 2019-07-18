Из-за неуплаты налогов можно лишиться недвижимости

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manik Еще и период дожития увеличили. Если раньше он был 228 мес., то на 2019 год уже 252 мес.То есть н... Кто-нибудь вообще копит на старость?

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manik Это как? Что кормил, одевал?Мне всегда казалось, что на обеспечение не имеют права те родители, ... Кто-нибудь вообще копит на старость?

РюмкаБезысходности Какой странный человек. Он вообще в курсе, что 28 дней не все отгуливают? Ибо не пускают или сами... Отпуск предлагают увеличить с 28 до 40 дней