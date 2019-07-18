Клерк.Ру

Из-за неуплаты налогов можно лишиться недвижимости

Налоговики все чаще практикуют совместные рейды со службой судебных приставов по местам нахождения недвижимости граждан, не уплачивающих вовремя налоги.

В Екатеринбурге приставы арестовали офисное помещение жителя города, используемого в коммерческих целях. Должник  допустил существенную просрочку по уплате  земельного налога, в сумме, превышающей 500 тыс. рублей.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Информация об ограничении права реализации и передачи  указанного имущества направлена в органы Росрееста.

Несмотря на то, что ранее должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, он игнорировал законные требования налоговой инспекции об уплате налогов. Если налогоплательщик не заплатит долг в ближайшее время, помещение будет выставлено на торги.

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