Из-за неуплаты налогов можно лишиться недвижимости

Налоговики все чаще практикуют совместные рейды со службой судебных приставов по местам нахождения недвижимости граждан, не уплачивающих вовремя налоги.
В Екатеринбурге приставы арестовали офисное помещение жителя города, используемого в коммерческих целях. Должник допустил существенную просрочку по уплате земельного налога, в сумме, превышающей 500 тыс. рублей.
Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Информация об ограничении права реализации и передачи указанного имущества направлена в органы Росрееста.
Несмотря на то, что ранее должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, он игнорировал законные требования налоговой инспекции об уплате налогов. Если налогоплательщик не заплатит долг в ближайшее время, помещение будет выставлено на торги.
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