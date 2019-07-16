ЦБ получит право ограничивать комиссии по эквайрингу. Но захочет ли?

Совет директоров Банка России сможет «при необходимости» устанавливать предельную цену, которую банки будут взимать с магазинов за услугу приема карт (эквайринг). Регулятор обещает прибегать к этой мере «только в случае крайней необходимости»

Об этом говорится в поправках в закон о национальной платежной системе, подготовленных ко второму чтению, узнали «Ведомости». Рассмотрение законопроекта состоится 23 июля.

Кроме того, у ЦБ будет право определять предел комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов.

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после встречи вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлерами в ноябре. По ее итогам Козак поручил представить в правительство предложения, как снизить комиссию за эквайринг. Ритейлеры предлагали установить фиксированные цены на эквайринг в 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт (сейчас, по данным Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ, комиссия составляет от 1 до 3%).

В марте на совещании у Козака все участники согласились, что опыт регулирования комиссии в Европе и США был негативным, гораздо более эффективно, когда участники рынка договариваются между собой. «Торговые предприятия не подтвердили готовность снижать тарифы для потребителя. Некоторые сказали, что они все равно будут продолжать повышать тарифы, даже если бы снизили интерчейндж, что, естественно, неинтересно нам как гражданам», — говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова: снизится доля безналичных платежей, а Россия должна переходить к безналичному обществу.

В качестве компромисса платежные системы к 1 октября решили снизить межбанковскую комиссию для «социально важных» отраслей — медицины, образования, аптек, а также для крупных покупок (авто и недвижимость).