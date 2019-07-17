Малый бизнес внесут еще в один реестр, оператором которого назначат ФНС

В России будет создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.

Соответствующий законопроект № 755224-7, разработанный Правительством, внесен сегодня в Госдуму.

Сейчас реестры субъектов МСП — получателей господдержки ведутся разрозненно региональными, местными властями и т.д.

Содержащиеся в этих реестрах сведения о предоставленной субъектам МСП поддержке не агрегируются. Для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке необходимо обращаться к различным реестрам, которые размещаются на сайтах организаций, оказывающих такую поддержку.

Законопроектом предусматривается формирование единого реестра на основе сведений о субъектах МСП — получателях поддержки, включаемых в соответствующие реестры органов и организаций, определяется перечень поставщиков таких сведений.

Оператором реестра будет ФНС. Размещаться реестр будет гна сайте налоговой службы.

Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит обеспечить открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, адресность, обоснованность и повышение эффективности её предоставления. Это также позволит оценивать результаты оказания поддержки субъектам МСП и корректировать её состав и объём, отметили в кабмине.